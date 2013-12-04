Натянуть дизайн

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка104 просмотра

Натянуть дизайн

11 лет назад
Djek07
49 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

booby
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
98 отзывов(-2)
11 лет назад
$150
4 дня
Не первое сотрудничество с Максимом, все прошло как обычно гладко. Исполнитель профессионал, регулярно на связи. Рекомендую.
Очень рад плодотворному сотрудничеству, как всегда супер,жаль не все такие заказчики).

Заявки фрилансеров

booby
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
98 отзывов(-2)
11 лет назад