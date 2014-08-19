Натянуть дизайн на joomla

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Закрыт10 заявок129 просмотров

Имеется одностраничный сайт (лендинг). Необходимо натянуть исходный дизайн на CMS Joomla, сделав небольшие доработки

Пример сайта - бурение5.рф

Joomla
11 лет назад
eramar
34 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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