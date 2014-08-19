Прошу оценить стоимость работ по обновлению сайта с Joomla 1.5 на Joomla 2.5 или 3.3. Из расширений которые хотелось бы сохранить .iJoomla SEO ( или аналог, так как для 2.5 и 3.3. такой модуль ...
Натянуть дизайн на joomla
Имеется одностраничный сайт (лендинг). Необходимо натянуть исходный дизайн на CMS Joomla, сделав небольшие доработки
Пример сайта - бурение5.рф
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