Натянуть дизайн сайта на Umi

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки182 просмотра

Есть собственный интернет-магазин на joomla 1.5

http://sunshine-cosmetics.ru/

Собираюсь переходить на Umi, а дизайн сайта оставить.

Необходимо натянуть дизайн на Umi CMS!

Жду Ваших предложений!!

Joomla
15 лет назад
leonid077
Леонид 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров