Есть ряд задач по Joomla, com_SOBI2. Подробности в аську 97-22-11
Натянуть готовую верстку на джумлу 1.5
Натянуть готовую верстку на джумлу, натянуть дизайн на модуль обратной связи, двухуровневое меню на дизайне как бы дву-язычность ее нет это просто ссылки на статьи. стоимость работы - 40 уе. Связь со мной по скайпу, мой скайп brndcrte
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