Натянуть html (70% готово) на WordPress с Woocommerce

Нужно натянуть html на WordPress c WooCommerce со всем функционалом из дизайна.

Подобрать плагины, если это требуется по функционалу.

Все прикрутить и настроить, чтобы все работало.

Описание самых сложных мометов функционала:

1. В меню кафе в некоторых категориях, при ее выборе, раскрывается сортировка по основным меткам (предварительно только в меню блинов)

2. В основном описании товара при его выборе можно добавлять дополнительную порцию некоторых ингридиентов

3. Закрепить меню и корзину на всю высоту экрана и сдалать им отдельное прокручивание.

Дополнительная сложность в том что макет не до конца сверстан:

- не готов футер и корзина;

- не до конца реализованны выподающая сортировка по категории блинов и список топингов.

Могу доверстать сам от вас только js реализация эффектов.

Условия:

- срок на реализацию 2 дня максимум

- проверка на вашем хостинге или можете разместить локально и потом через скайп показать как работает все

- по оплате 6000 руб.