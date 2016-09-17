Натянуть html (70% готово) на WordPress с Woocommerce

$90
Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка164 просмотра
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Нужно натянуть html на WordPress c WooCommerce со всем функционалом из дизайна. 

Подобрать плагины, если это требуется по функционалу. 

Все прикрутить и настроить, чтобы все работало. 

  

Описание самых сложных мометов функционала: 

1. В меню кафе в некоторых категориях, при ее выборе, раскрывается сортировка по основным меткам (предварительно только в меню блинов) 

2. В основном описании товара при его выборе можно добавлять дополнительную порцию некоторых ингридиентов 

3. Закрепить меню и корзину на всю высоту экрана и сдалать им отдельное прокручивание. 

Дополнительная сложность в том что макет не до конца сверстан: 

- не готов футер и корзина;  

- не до конца реализованны выподающая сортировка по категории блинов и список топингов. 

Могу доверстать сам от вас только js реализация эффектов. 

Условия:  

- срок на реализацию 2 дня максимум 

- проверка на вашем хостинге или можете разместить локально и потом через скайп показать как работает все

- по оплате 6000 руб.

WordPressHTMLWooCommerce
7 лет назад
andru-kara
Андрей 
41 годБеларусь
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад