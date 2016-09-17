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Натянуть html (70% готово) на WordPress с Woocommerce
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно натянуть html на WordPress c WooCommerce со всем функционалом из дизайна.
Подобрать плагины, если это требуется по функционалу.
Все прикрутить и настроить, чтобы все работало.
Описание самых сложных мометов функционала:
1. В меню кафе в некоторых категориях, при ее выборе, раскрывается сортировка по основным меткам (предварительно только в меню блинов)
2. В основном описании товара при его выборе можно добавлять дополнительную порцию некоторых ингридиентов
3. Закрепить меню и корзину на всю высоту экрана и сдалать им отдельное прокручивание.
Дополнительная сложность в том что макет не до конца сверстан:
- не готов футер и корзина;
- не до конца реализованны выподающая сортировка по категории блинов и список топингов.
Могу доверстать сам от вас только js реализация эффектов.
Условия:
- срок на реализацию 2 дня максимум
- проверка на вашем хостинге или можете разместить локально и потом через скайп показать как работает все
- по оплате 6000 руб.
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