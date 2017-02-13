Натянуть сайт на WP из PSD-макетов.

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Завершен9 заявок183 просмотра

Достаточно простой информационный сайт.

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Пожалуйста, указывайте ориентировочную сумму за вес проект.

WordPress
8 лет назад
amelista
Олег 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

gregorykuzn
Игорь 
33 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
24 отзыва(-3)
8 лет назад
$160
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

gregorykuzn
Игорь 
33 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
24 отзыва(-3)
8 лет назад