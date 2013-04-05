Натянуть шаблон

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка121 просмотр

Дано:

1. рабочий сайт (самописный на рнр)

2. готовая верстка (html + css + JS)

Задача:

Натянуть второе на первое, без ущерба контенту и коду вывода информации на веб-сайте.

CSSHTMLJavaScript
12 лет назад
Goliaf
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров