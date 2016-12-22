Натянуть шаблон на админку самописной цмс

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Закрыт3 заявки102 просмотра

требуется натянуть новый шаблон на админку самописной ЦМС.

На выходе должен быть чистый и красивый ХТМЛ код.

8 лет назад
lagedon
Ботез 
50 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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