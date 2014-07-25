Натянуть тему на Друпал

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки118 просмотров

1. Натянуть темы http://themeforest.net/item/aura-responsive-multipurpose-theme/8065072?WT.ac=category_thumb&WT.z_author=aquiathemes.

2. Реализовать мультиязычность (англ, укр, рус).

3. Поставить плагин для корзины.

Тема приобретена, если чо.

Drupal
11 лет назад
Dr-Karlson
Андрей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
21 день назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров