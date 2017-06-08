Натянуть верстку на Visual Composer / Advanced Custom Fields

Есть готовая верстка с js-анимацией для двух секций главной страницы: r7m.ru/test

Есть тема nativewptheme.net, используемая на сайте.

Задача: интегрировать верстку в WP на любую новую страницу

Требования:

1) Есть два слайдера: акций и продуктов. Необходимо предусмотреть возможность добавления / удаления слайдов и изменения их порядка.

2) Первый слайд с автомобилем всегда на первом месте (его нельзя удалить). Минимальное количество продуктов – 5.

3) Для кнопок должны использоваться стандартные шорткоды темы.

4) После блока должно быть поле билдера от VC.

5) Тексты, заголовки, фото и кнопки должны быть редактируемыми через админ-панель.

Пожелания:

1) Если возможно, решить данную задачу с помощью создания двух кастомных шорткодов от VC.

2) Если нет – тогда создаем новый шаблон для главной страницы, где сверху идет ACF, а ниже – тело страницы под Visual Composer

Оплата поэтапно либо в конце