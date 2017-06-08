Необходимо настроить импорт товаров с помощью компонента CSVI для Virtuemart 3.
Натянуть верстку на Visual Composer / Advanced Custom Fields
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть готовая верстка с js-анимацией для двух секций главной страницы: r7m.ru/test
Есть тема nativewptheme.net, используемая на сайте.
Задача: интегрировать верстку в WP на любую новую страницу
Требования:
1) Есть два слайдера: акций и продуктов. Необходимо предусмотреть возможность добавления / удаления слайдов и изменения их порядка.
2) Первый слайд с автомобилем всегда на первом месте (его нельзя удалить). Минимальное количество продуктов – 5.
3) Для кнопок должны использоваться стандартные шорткоды темы.
4) После блока должно быть поле билдера от VC.
5) Тексты, заголовки, фото и кнопки должны быть редактируемыми через админ-панель.
Пожелания:
1) Если возможно, решить данную задачу с помощью создания двух кастомных шорткодов от VC.
2) Если нет – тогда создаем новый шаблон для главной страницы, где сверху идет ACF, а ниже – тело страницы под Visual Composer
Оплата поэтапно либо в конце
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