Натянуть верстку на Visual Composer / Advanced Custom Fields

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка142 просмотра
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Есть готовая верстка с js-анимацией для двух секций главной страницы: r7m.ru/test 

Есть тема nativewptheme.net, используемая на сайте. 

Задача: интегрировать верстку в WP на любую новую страницу 

Требования: 

1) Есть два слайдера: акций и продуктов. Необходимо предусмотреть возможность добавления / удаления слайдов и изменения их порядка.  

2) Первый слайд с автомобилем всегда на первом месте (его нельзя удалить). Минимальное количество продуктов – 5. 

3) Для кнопок должны использоваться стандартные шорткоды темы. 

4) После блока должно быть поле билдера от VC. 

5) Тексты, заголовки, фото и кнопки должны быть редактируемыми через админ-панель. 

Пожелания: 

1) Если возможно, решить данную задачу с помощью создания двух кастомных шорткодов от VC. 

2) Если нет – тогда создаем новый шаблон для главной страницы, где сверху идет ACF, а ниже – тело страницы под Visual Composer 

Оплата поэтапно либо в конце

7 лет назад
gwyn-bleidd
Александр 
25 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
3 отзыва