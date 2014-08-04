Нужно:

1) натянуть верстку на вордпрес (7страниц)

2) на одной из страниц сделать интерактивною карту похоже как тут http://zv.ua/towns/horse/city.

По карте - ландшафт есть, домики есть, облаков не надо, графика обычная не svg.

По клику раскрывается таблица с описанием участка.

В админке надо раставить на карте домики, чтобы можно было картинки домиков и описание редактировать.