Нужно сделать адаптивный сайт (responsive website) на WordPress для адвоката (там достаточно создать вполне стандартные страницы, типа About, Prices, Services, etc). На данном сайте также нужно будет создать форму для составления завещания ...
Натянуть верстку на вордпрес
Нужно:
1) натянуть верстку на вордпрес (7страниц)
2) на одной из страниц сделать интерактивною карту похоже как тут http://zv.ua/towns/horse/city.
По карте - ландшафт есть, домики есть, облаков не надо, графика обычная не svg.
По клику раскрывается таблица с описанием участка.
В админке надо раставить на карте домики, чтобы можно было картинки домиков и описание редактировать.
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