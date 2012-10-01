Натянуть верстку на wordpress

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Закрыт13 заявок113 просмотров

Необходимо натянуть вёрстку на wordpress.

Сделать всё четко, с виджетами, чтобы контент было просто добавлять, меню через админку, активные пункты чтобы выделялись и др.

Есть верстка только главной страницы. Из нее нужно сделать типовую внутреннюю (убрать слайдер и правую колонку).

По желанию можно будет сделать наполнение за отдельную плату.

Пишите с указанием стоимости и времени выполнения.

WordPress
13 лет назад
sunlord
36 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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