Есть ряд вещей, которые нужно исправить/реализовать на действующем проекте. В принципе – ничего сложного нет, нужен только квалифицированный программист, который разбирается в структуре cms netcat. Подробное ТЗ в приложении. Бюджет ...
Натянуть верстку на wordpress
Необходимо натянуть вёрстку на wordpress.
Сделать всё четко, с виджетами, чтобы контент было просто добавлять, меню через админку, активные пункты чтобы выделялись и др.
Есть верстка только главной страницы. Из нее нужно сделать типовую внутреннюю (убрать слайдер и правую колонку).
По желанию можно будет сделать наполнение за отдельную плату.
Пишите с указанием стоимости и времени выполнения.
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