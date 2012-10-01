Натянуть верстку на wordpress

Необходимо натянуть вёрстку на wordpress.

Сделать всё четко, с виджетами, чтобы контент было просто добавлять, меню через админку, активные пункты чтобы выделялись и др.

Есть верстка только главной страницы. Из нее нужно сделать типовую внутреннюю (убрать слайдер и правую колонку).

По желанию можно будет сделать наполнение за отдельную плату.

Пишите с указанием стоимости и времени выполнения.