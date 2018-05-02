Натянуть верстку на WP

Приветствую. Сайт massm. ru Задача обновить движок до последней версии и сохранить товары с описаниями, комбинациями и картинками, и кодом синхронизации commerceid, сохранить карточки клиентов с накопленными бонусами и заказами. И сохранить url товаров. Жду ваших заявок, ...
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Требуется натянуть верстку одностраничника на Wordpress. Прикладываю скриншот сайта.
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