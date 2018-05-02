Натянуть верстку на WP

Системы управления (CMS)Завершен8 заявок177 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется натянуть верстку одностраничника на Wordpress. Прикладываю скриншот сайта. 

6 лет назад
mike_kozyakov
42 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
d1mapetrenko
Дмитрий 
28 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$20
1 день
Очень рекомендую Дмитрия! Он отличный специалист, работа была выполнена очень быстро, на высоком профессиональном уровне. Огромное спасибо! Обязательно обращусь еще.
Спасибо Михаилу за проект, был рад сотрудничеству! Оплата, постановка задачи - все отлично. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
  • Похожие заказы

  • Обновить PrestaShop c 1.6 до последней.

    Приветствую.  Сайт massm. ru  Задача обновить движок до последней версии и сохранить товары с описаниями, комбинациями и картинками, и кодом синхронизации commerceid, сохранить карточки клиентов с накопленными бонусами и заказами. И сохранить url товаров. Жду ваших заявок, ...

    Prestashop
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Адаптация модуля и установка

    Добрый День! Сможете адаптировать данный [url=https://liveopencart.ru/opencart-moduli-shablony/moduli/obmen-dannyimi/opencart-google-merchant-generator-xml-fida-dlya-google-merchant]https://liveopencart.ru/opencart-moduli-shablony/moduli/obmen-dannyimi/opencart-google-merchant-generator-xml-fida-dlya-google-merchant[/url] модуль, под версию 1.5 опенкарт

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Оптимизация интернет-магазина на WebAsyst

    Здравствуйте.  Необходимо провести оптимизацию интернет-магазина на Webasyst.  Задача заключается в следующем: изучить логи, мои замечания по работе скриптов, составить предложение по решению этих задач и оценить эту работу.  Диагностика управления плагинами, например, показывает вот такой отчёт. Я не ...

    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужно переделать сайт на wordpress

    -установить код google analytics и facebook pixel -блог с последними поставми с футере -форма контактов с recaptcha -плагин all in one seo -ускорить работу сайта согласно рекомендациям [url=https://tools.pingdom.com]https://tools.pingdom.com[/url]

    WordPressСайт на WordPress
    Системы управления (CMS)9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка сайта для ООО «Оберрон Русь»

    $500

    Здравствуйте, Хочу предложить заказ на разработку сайта дочерней компании ГК «Auberron» в России - ООО «Оберрон Русь». Аналогичный сайту ООО «Интроактив» ВАшей разработки, который был принят с большим восторгом. Срок 7-10 дней, бюджет $500 долл.

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Разработка сайта evitacakes.com

    $1000

    Здравствуйте! Хочу предложить новый заказ, по разработке сайта для бизнеса жены по изготовлению и украшению тортов и др. кондитерских изделий. Много фото и графики. Также прошу обновить логотип. Срок 7-10 дней. Бюджет $1.000 долл.

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Натяжка и настройка сайта

    $500

    Всем привет. Необходимо 1. Натянуть уже готовую вёрcтку интернет-магазина на modxrevo 2.  Настроить импорт/экспорт товара через yml ссылку по cron 3. Настроить автогенерацию сео тегов товара 4.  Настроить работу промокодов Во вложении более подробное тех задание. Там есть и ссылки ...

    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад