Натянуть вёрстку на Wordpress

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Завершен6 заявок154 просмотра

Необходимо натянуть имеющуюся вёрстку на Wordpress с сохранением всего функционала. На сайте 12 страниц. http://feostyle.ru.host1458779.serv61.hostland.pro/index.htm

Указывайте сроки и стоимость работы. 

WordPress
9 лет назад
jasonic
35 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

gtxtymt
Артем 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$150
5 дней
С задачей справился качественно и в срок. Всегда был на связи и уточнял детали. Рекомендую.
Оплата в срок, все возникшие нюансы объяснил. Заказчика рекомендую, надеюсь на дальнейшее сотрудничество :)

Заявки фрилансеров

gtxtymt
Артем 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад