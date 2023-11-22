Натянути дві сторінки на WP

Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок100 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Вітаю!

Потрібно натянути дві сторінки на ВП за допогою плагіну lazybox (https://wordpress.org/plugins/lazy-blocks/).

Templates

App Marketplace

Шукаємо людину з гарним знанням WP, яка в стані самостійно придумувати оптимальне рішення. І зможе час від часу домогати нам з сайтом.

месяц назад
freelanseeer_ua
Александр 
25 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
день назад