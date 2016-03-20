Натяжка готовой вёрстки на CMS (CMS на Ваш выбор)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки201 просмотр

Исходники: 

1. Свёрстанные страницы сайта  

2. ТЗ на админку 

Требуется запрограммировать админскую панель и логику работы всех элементов на сайте в соответствии с приложенным ТЗ. 

Я не определился с вопросом: НА КАКОЙ CMS РЕАЛИЗОВЫВАТЬ? 

В Ваших заявках жду информацию: 

1. Предложения, на каких CMS Вы можете реализовать заявленный функционал и почему именно эти CMS мне больше всего подойдут? 

2. Сколько это будет стоить? 

3. В какие сроки выполните весь проект? 

P.S. Надеюсь, перед ответом на заявку Вы прочитаете приложенное ТЗ.

9 лет назад
kemycuk
35 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров