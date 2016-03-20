Натяжка готовой вёрстки на CMS (CMS на Ваш выбор)

Исходники:

1. Свёрстанные страницы сайта

2. ТЗ на админку

Требуется запрограммировать админскую панель и логику работы всех элементов на сайте в соответствии с приложенным ТЗ.

Я не определился с вопросом: НА КАКОЙ CMS РЕАЛИЗОВЫВАТЬ?

В Ваших заявках жду информацию:

1. Предложения, на каких CMS Вы можете реализовать заявленный функционал и почему именно эти CMS мне больше всего подойдут?

2. Сколько это будет стоить?

3. В какие сроки выполните весь проект?

P.S. Надеюсь, перед ответом на заявку Вы прочитаете приложенное ТЗ.