Натяжка верстки сайта каталога на wp

$35
Системы управления (CMS)Завершен1 заявка126 просмотров
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Верстку на test2602.garcom.kz/atstoun

5 лет назад
aryn11
Акпар 
28 летКазахстан
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
vaoooglu
42 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
5 лет назад
$35
4 дня
WMZ
Все было отлично! Выполнил все и даже больше. Практически все время на связи, отвечает быстро, очень хорошо понимает поставленную задачу. Да и вообще приятный в общении человек! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Отличный заказчик. Всегда на связи, решения молниеностны. Оплата без задержек. Приятно работать с такими клиентами. Рекомендую.