Научить сайт принимать пластиковые карты к оплате

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт10 заявок193 просмотра

Нам необходимо подключить сайт к приему пластиковых карт.

С разумным процентом и сроком зачисления средств.

16 лет назад
mangetta
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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