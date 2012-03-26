Название статьи сделать ссылкой

Здравствуйте! Задание легкое, на 2 минуты.

Нужно сделать так, чтобы в категориях название статьи было ссылкой, но в самой статье (непосредственно в полной версии статьи) этот заголовок ссылкой не являлся.

Если знаете, как это сделать – то помогите. Напишите свою цену за работу.

Заранее спасибо!