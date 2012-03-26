Название статьи сделать ссылкой

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок123 просмотра
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Здравствуйте! Задание легкое, на 2 минуты.

Нужно сделать так, чтобы в категориях название статьи было ссылкой, но в самой статье (непосредственно в полной версии статьи) этот заголовок ссылкой не являлся.

Если знаете, как это сделать – то помогите. Напишите свою цену за работу.

Заранее спасибо!

12 лет назад
ivantext
Иван 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
3 отзыва