Не работает пагинация на WP

нужна рекомендация или консультация как Увеличить длину title в ЧПУ для плагина WP Yoast до 200 знак по умолчанию стоит 75 знаков и при публикации обрезает заголовок в ЧПУ оплачу сразу после проверки работоспособности. мне не нужно на ...