Небольшие доработки сайта на LiveStreet CMS

$500
Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка128 просмотров
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Сайт — refinder.biz, аналог pro-hyip.com

тематика проекта — мониторинг инвест проектов, хайпов

Нужно:

1) Прикрутить полноценную админку

2) Подобрать подходящий шаблон (платный или бесплатный+правки)

3) Возможность вносит в каталог инвест-проекты через админку и зарегистрированными пользователями (после прохождения модерации), как на pro-hyip.com

Что не понятно, пишите, я уточню

10 лет назад
finexlab
Игорь 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
13 отзывов