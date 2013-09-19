Небольшие доработки сайта на LiveStreet CMS

Сайт — refinder.biz, аналог pro-hyip.com

тематика проекта — мониторинг инвест проектов, хайпов

Нужно:

1) Прикрутить полноценную админку

2) Подобрать подходящий шаблон (платный или бесплатный+правки)

3) Возможность вносит в каталог инвест-проекты через админку и зарегистрированными пользователями (после прохождения модерации), как на pro-hyip.com

Что не понятно, пишите, я уточню