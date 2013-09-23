Небольшие работы с Wordpress

Добрый день! Необходимо интегрировать систему оплаты от Onpay на сайт Wordpress. На данный момент сделано следующее:

1) Установлен плагин Cimy User Extra Fields - в каждом профиле создается поле Sum, куда должна записываться сумма донейта;

2) На страничке донейта будет поле ввода суммы (вместо текущей формы), доступное только зарегистрированным пользователем. Если пользователь вводит более 300, то поле подсвечивается зеленым и под полем ввода пишется заготовленный текст

3) Пользователь вводит сумму, нажимает на кнопку "Перевести", сумма записывается в поле Sum и пользователь переходит на страницу оплаты.

Если придумаете как реализовать занесение суммы в это поле после перевода, будет прекрасно.

Сделать нужно все оперативно, до вечера понедельника. Форма оплаты уже реализована, можно использовать код из нее.

Оплата - строго до 1000WMR