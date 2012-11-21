Небольшой фикс по друпалу

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен7 заявок188 просмотров

Есть форма на друпал-сайте, содержащая 3 поля: имэйл, имя человека и его сообщение. Нужно проверить все ли корректно "ложится" в базу + сделать так, что бы введенные данные не только "ложились" в базу, но и отправлялись на заданный e-mail. Вот и все :)

Опалата ЯД-ом или WMZ.

Пожалуйста, указывайте вашу цену и время работы :)

Drupal
13 лет назад
MMSoft
Иванов 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

SYuri
45 лет
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад
13 лет назад
$10
1 день
Юрий справился с работой, сделал все что нужно, все объяснил.
Приятно было работать. Задачи четкие, оплата своевременная. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

SYuri
45 лет
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад
13 лет назад