Добрый день, ищу специалиста по фреймворку modX для постоянного сотрудничества. -натягивание заранее сверстанных страниц( создание шаблона с удобным редактированием из админки) -знание всех основных пакетов под modX ...
Небольшой фикс по друпалу
Есть форма на друпал-сайте, содержащая 3 поля: имэйл, имя человека и его сообщение. Нужно проверить все ли корректно "ложится" в базу + сделать так, что бы введенные данные не только "ложились" в базу, но и отправлялись на заданный e-mail. Вот и все :)
Опалата ЯД-ом или WMZ.
Пожалуйста, указывайте вашу цену и время работы :)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Был куплен дизайн на сайте templatemonster #40532. Необходимо настроить CMS чтобы сайт был готов к публикации (чтобы осталось только добавить контент).Завершен13 лет назад
сайт www.format24.ru поисковики не видят тэг "h1". В css всё прописано. Для теста в статьях так же указывался тэг "h1" для ключевой фразы. В прикреплённых файлах можно увидеть результаты теста seopult-a. ...Завершен13 лет назад
1. Необходимо внедрить на сайт, сделанный на вордпресс - платёжные модули: Web money Interkassa Единый кошелек ...Завершен13 лет назад
Здравствуйте. Сегодня столкнулся со следующей проблемой: после переноса сайта на другую площадку хостинга - пропали некоторые страницы админки, вернее, вместо них выводятся пустые страницы. Переносил сайт, вроде бы по ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Доработки сделать по саиту на Prestashop задание в приложениеСистемы управления (CMS)нет заявокЗакрыт13 лет назад
- $300
Ищу на постоянное сотрудничество специалиста по работе с сайтами на CMS Joomla. В обязанности входит выполнение поставленных задач по сайтам клиентов, от размещения контента до более сложных задач. Что требую от кандидата - ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт13 лет назад
communitychurchsaddlebrooke.com Datso galary - в админке при нежетии на пункт меню выдает белый листСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $5
Вот линк на пример страницы, на примере которой далее и пойдет речь - http://trtr.ilich.ru/2012/10/04/pagelines/u-menya-novy-j-logotipchik.html Название сайта: Ilich. Test project Название страницы: У меня новый логотипчик Если же посмотреть ...Завершен13 лет назад
- $50
На сайте vm-design.ru под управлением joomla, перестали загружаться фото и пропали фото в слайдере.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт13 лет назад