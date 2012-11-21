Небольшой фикс по друпалу

Есть форма на друпал-сайте, содержащая 3 поля: имэйл, имя человека и его сообщение. Нужно проверить все ли корректно "ложится" в базу + сделать так, что бы введенные данные не только "ложились" в базу, но и отправлялись на заданный e-mail. Вот и все :)

Опалата ЯД-ом или WMZ.

Пожалуйста, указывайте вашу цену и время работы :)