Некорректное отображение Главной (CMS Wordpress)

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Закрыт4 заявки133 просмотра

На www_wspc_kz съехала Главная страница с блоками Слайдера, Баннеров и Блога.

В чём может быть проблема?

Восстановление бэкапа помогло только в начале, потом снова повторилась ошибка, в течении дня, быстро, можно сказать.

WordPress
10 лет назад
mariyamgul1
34 года
12 лет в сервисе
Была
год назад

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