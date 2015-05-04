Надо поменять перевод с русского на украинский язык в теме руками некоторых слов, исправить правильное отображение логотипа и убрать прокрутку в поле кол-во при просмотре через фаерфокс. Только для вэблансеров с Украины.
Некорректное отображение Главной (CMS Wordpress)
На www_wspc_kz съехала Главная страница с блоками Слайдера, Баннеров и Блога.
В чём может быть проблема?
Восстановление бэкапа помогло только в начале, потом снова повторилась ошибка, в течении дня, быстро, можно сказать.
Заявки фрилансеров
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