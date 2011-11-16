Некоторые доработки к CMS Simpla.

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки140 просмотров

Интернет-магазин.

Нужны доработки, которые уже много где используются, поэтому у многих исполнителей уже должно быть что-то похожее.

* Возможно как выполнение некоторых из них, так и всем пакетом вместе.

Краткое ТЗ во вложении.

Поджимают сроки

14 лет назад
Fatalik
35 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Jason_Bourne
Марк 
44 года
20 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$150
7 дней
Ответственный и честный человек, а именно эти качества я считаю главными при исполнении работы на удалёнке. Выполнил все пункты тз. Я доволен.
Спасибо за отзыв.

Заявки фрилансеров

Jason_Bourne
Марк 
44 года
20 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад