Некоторые доработки к CMS Simpla.

Интернет-магазин.

Нужны доработки, которые уже много где используются, поэтому у многих исполнителей уже должно быть что-то похожее.

* Возможно как выполнение некоторых из них, так и всем пакетом вместе.

Краткое ТЗ во вложении.

Поджимают сроки