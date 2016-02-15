Необходим специалист по развитию и продвижению направления ДОПУСКИ СРО

Доброго времени суток, необходим человек, имеющий опыт работы с тематикой ДОПУСКИ СРО.

Необходим комплексный подход (составление прототипа сайта, настройка контекстной рекламы), а самое главное уже имеющийся опыт по настройке этого направления в сетях Яндекс и Гугл, обязательно понимание продажи данного продукта.