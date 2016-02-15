Необходим специалист по развитию и продвижению направления ДОПУСКИ СРО

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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Доброго времени суток, необходим человек, имеющий опыт работы с тематикой ДОПУСКИ СРО. 

Необходим комплексный подход (составление прототипа сайта, настройка контекстной рекламы), а самое главное уже имеющийся опыт по настройке этого направления в сетях Яндекс и Гугл, обязательно понимание продажи данного продукта. 

9 лет назад
sekonsalt
Алексей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров