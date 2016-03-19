Необходима доработка шаблона Joomla! + модуль магазина VirtueMart.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка200 просмотров

Необходимо отредактировать пабликовый шаблон джумлы под конкретную структуру и прикрутить модуль магазина (и настроить).

Joomla
9 лет назад
Nik_777
Никита 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Dimas-
30 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена качественно и в срок. Спасибо! Советую!
Отличный заказчик. Четкая постановка задачи и оплата в срок. Рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

Dimas-
30 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад