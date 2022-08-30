Необходима помощь по WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок1001 просмотр

Добрый день.

На сайте: https://lenders.ru/

непонятный полтергейст.

Внося какие-то "контентные правки" и будучи залогиненным в админке - правки успешно отображаются.

Но стоит разлогиниться в админке или просмотреть страницу в Хром-Инкогнито

то Правок - нет.

Кто сможет помочь + есть еще ряд небольших задач.

спасибо

WordPress
3 года назад
Sonic_md
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Дэниел
 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
день назад
16 отзывов
3 года назад
#1
Системы управления (CMS)
Екатерина
 
33 года
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Сергей
 
34 года
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад
Валентин
 
58 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
42 отзыва(-1)
3 года назад
Оксана
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
44 отзыва(-2)
3 года назад
Василий
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Павел
 
39 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв(-1)
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Доработка функционала связки сайта на Битрикс с Мой склад.

    Требуется доработка функционала связки сайта на Битрикс с системой Мой склад. Необходима синхронизация заказов, создание ссылок на оплату, работа со статусами заказа и другие задачи. Подробности будут обсуждены с кандидатами.

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Специалист wordpress

    Требуется специалист по WordPress для улучшения фильтров поиска на сайте killapods.shop. Необходимо добавить группировку товаров по брендам и вкусам с выпадающими подменю. Оптимизация поиска должна работать корректно как на ПК, так и на мобильных устройствах. Поиск должен распространяться на следующую страницу после нажатия кнопки.

    WooCommerceWordPress
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработки по проекту Wordpress

    $40

    Требуется выполнить доработки по проекту на Wordpress. Необходимо собрать стартовую страницу на основе установленной темы, удалить ненужные блоки и выполнить другие мелкие доработки сайта. Работа не требует верстки с нуля.

    WordPress
    Системы управления (CMS)12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка шаблона на MODX

    $10

    Необходимо установить и настроить готовый шаблон на MODX для кафе. Задачи включают изменение цветовой схемы сайта на тёмную и доработку свойств товара, добавив возможность указания объема в миллилитрах. Ожидается опыт работы с MODX и понимание принципов настройки шаблонов.

    MODX
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Оптимизировать сайт OpenCart под мобильные устройства

    $30

    Требуется оптимизация сайта на OpenCart для удобства использования на смартфонах. Необходимо разработать уникальную 'шапку' для мобильной версии. Прилагаются скриншоты текущего состояния сайта для анализа.

    Opencart
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Виправлення помилок та внесеня змін на сайті (MODX)

    Необхідно виправити помилки на сайті myengineering.com.ua: проблема з формою 'ЗАЛИШАЙТЕ ЗАЯВКУ', додати її на 4 нові сторінки, а також оновити контактну інформацію та інтегрувати з картою.

    MODX
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Шаблон WP развернуть

    Требуется развернуть шаблон WP Enginery на хостинге и адаптировать его под нужды проекта. Необходимо настроить меню и внести изменения в дизайн в соответствии с предоставленным вложением. Шаблон доступен по указанной ссылке.

    WordPress
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Устранить ошибку битрикс

    Необходимо устранить ошибку в системе управления Битрикс, возникающую при добавлении или редактировании страниц в админ панели. Проблема проявляется в виде белой страницы. Хостинг - Timeweb. Ожидается профессиональный подход к диагностике и решению проблемы.

    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    3 года назад