Необходима разработка сайта на DLE

За 9 лет фрилансрства, очень часто приходилось попадать на фрилансеров - делетантов, которые вообще не ведают что творят. Познакомившись с Артемом, сложилось впечатление что Артем - успешный фрилансер-руководитель который может сделать успешный проект. Именно за этим же вы обращаетесь к фрилансерам, т.к вы хотите сделать успешный продукт, сайт, приложение, иконку, верно? Вам то нужен успех, а не продукт, сайт? Это ведь только путь, средство достижения финального результат. А можно ли пройти этот путь с горе фрилансером у которого в голове "школоло" ? Думаю ответ очевиден - нет. После "умельцев" постоянно нужно что-то переделывать, тыкать носом в очевидные ошибки и тратить уйму времени - к успешному продукту вы отдаляетесь с каждой минутой. Артем и его команда сокращает ваш путь максимально! И это очень важно! Вы уже ближе, чем может показаться на первый взгляд. Поэтому, если вы ищите качество, отвественность и хотите получить успешный продукт то вам стоит обращаться только к профи! Спасибо Артему и его команде за качественную разработку! Четко, все по делу, минимум переписки и ненужного текста. Мои рекомендации и успехов!