Необходимо натянуть порезку на движок DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки225 просмотров

Добрый день

Есть проект religion.in.ua на DLE 7.0 и есть порезка нового дизайна. Необходимо обновить движок до последней версии DLE и натянуть готовую порезку на этот движек. Структура сайта полностью остается прежней только добавляется раздел блоги.

Нужен ответственный исполнитель с хорошим стажем работы с DLE.

Стоимость и сроки указывайте в заявке.

DLE
8 лет назад
zhil
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

gratta
39 лет
19 лет в сервисе
Был
час назад
8 лет назад
$450
7 дней
Очень рад сотрудничеству! Профессионал своего дела, ответственный и приятный в общении. Спасибо.
Все отлично. Четкая задача. Оплата в срок. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

gratta
39 лет
19 лет в сервисе
Был
час назад
8 лет назад