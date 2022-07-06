Необходимо перенести сайт с Tilda на аналог Weblium

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка339 просмотров

Сайт https://appu.net.ua/ необходимо перенести с Tilda на аналог Weblium (в зависимости от возможностей новой платформы - допускаются изменения) 

Tilda
3 года назад
SmishkaS
38 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
1 отзыв
3 года назад

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