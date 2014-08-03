Необходимо сделать правки

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок135 просмотров

Есть сайт tkedr.ru необходима помощь в доработке правок.

Приступить нужно прямо сейчас. Сделать все к утру.

Оставляйте заявки только те кто свободен.

11 лет назад
lomotr
Даниил 
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
186 отзывов(-3)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров