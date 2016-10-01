Необходимо установить Вордпресс на домен

Системы управления (CMS)Завершен5 заявок171 просмотр
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Домен размещен на VPS Linux серевере, необходимо на него установить вордпресс, после чего предоставить все данные, которые использовались при установке. Укажите за какое время и цену готовы выполнить данное задание.

7 лет назад
bestcasino777
35 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
muxamop2015
Юрий 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена быстро и качественно
Четкая постановка задачи. Своевременная оплата. Рекомендую Василия как порядочного заказчика.
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