Необходимо установить Вордпресс на домен

Здравствуйте. Необходимо сверстать, натянуть и настроить новую шкурку на действующий сайт, 1с-Битрикс. Картинка главной в приложении, внутренние на основе главной, текущая структура не меняется.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Домен размещен на VPS Linux серевере, необходимо на него установить вордпресс, после чего предоставить все данные, которые использовались при установке. Укажите за какое время и цену готовы выполнить данное задание.
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