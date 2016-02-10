Необходимо выгрузить товары в интернет-магазин (cms Simpla)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки135 просмотров

Есть интернет-магазин.

Поставщик прислал нам каталог товаров в формате csv. Делаем все по инструкции, но на сайте не отображаются картинки.

CMS - Simpla.

9 лет назад
Courage777
Василий 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров