. Бюджет 100-150 Задача Модуля «Х» : удобное добавление описания в карточку товара и возможность сравнения этого описания в «Сравнении товара».Задача первая : возможность добавления текствовых блоков (со ...
Необходимо выгрузить товары в интернет-магазин (cms Simpla)
Есть интернет-магазин.
Поставщик прислал нам каталог товаров в формате csv. Делаем все по инструкции, но на сайте не отображаются картинки.
CMS - Simpla.
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