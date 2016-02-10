Необходимо выгрузить товары в интернет-магазин (cms Simpla)

Задача: установить и настроить шаблон из маркетплейс http://demo.marsdigital.ru/boxsol.divan/;настроить подгрузку данных из файла обмена 1С;убрать элементы, которые не будут использоваться: личный кабинет, цены (в карточке заменить на текстовое пояснение), в футере убрать "Мой аккаунт", реорганизовать корзину ...