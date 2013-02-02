Новостной сайт с переносом архивов

Есть старый сайт, работающий на отдельном сервере (co-location) на собственном движке, база MS SQL.

Необходимо перенести его на один из универсальных opensource движков, с сохранением всех архивов, скопившихся в огромных количествах за последние 10 лет (более 100 000 документов), а также сохранением работоспособности старых ссылок архива, либо с переадресацией на новое местонахождение архивных страниц.

Предлагайте свои варианты.

Исходный сайт и подробности отправлю в личку.