Новостной сайт с переносом архивов

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки135 просмотров
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Есть старый сайт, работающий на отдельном сервере (co-location) на собственном движке, база MS SQL.

Необходимо перенести его на один из универсальных opensource движков, с сохранением всех архивов, скопившихся в огромных количествах за последние 10 лет (более 100 000 документов), а также сохранением работоспособности старых ссылок архива, либо с переадресацией на новое местонахождение архивных страниц.

Предлагайте свои варианты.

Исходный сайт и подробности отправлю в личку.

11 лет назад
fod
38 летСША
17 лет в сервисе
Был
месяц назад