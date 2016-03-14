Нужен интернет-магазин.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки201 просмотр

Обычный магазин на OpenCart. С нас дизайн в формате PSD. На выходе нужно получить полностью функционирующий магазин. Есть небольшие требования, которые озвучим лично выбранному фрилансеру.

Opencart
9 лет назад
fanski
34 года
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

rtsasuk
43 года
18 лет в сервисе
Был
19 дней назад
9 лет назад
$150
12 дней
Сработались. Хороший специалист и приятный человек. Желаю всем таких исполнителей.
Очень положительный заказчик! С Евгением продолжаем сотрудничать! Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

rtsasuk
43 года
18 лет в сервисе
Был
19 дней назад
9 лет назад