Ищу специалистов по разработке компонентов и шаблонов / переносу сайтов на CMS NetCat. Интересует стоимость часа времени, портфолио похожих работ. Рассчитываю на долгосрочное сотрудничество. Подходящим кандидатам вышлю тестовое (оплачиваемое) задание.
Нужен программист под webasyst
Хорошо знающий WebAsyst Shop Script
Для текущих мелких задач, и возможно длительного сотрудничества.
Если вы из СПб - дополнительный плюс.
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