Необходимо осуществить перенос сайта (http://goo.gl/kyho8m) с самописной CMS на 1С-Битрикс "Стандарт". Редакцию "Стандарт" я предоставлю. В рамках материалов будет предоставлены исходники всех графических материалов (psd) и полный доступ к копии текущего сайта, расположенной на отдельной виртуальной машине. ...
Нужен программист-верстальщик, работающий с джумла
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В компании есть три сайта, работающих на третей джумле.
Нужен человек, который хорошо разбирается в этой CMS и с доступной связью.
Постоянно нужны мелкие доработки сайтов, когда внедряются рац.предложения.
Сейчас нужно:
- на двух сайтах сделать большими буквами по центру сайта телефоны и кнопку Заказать обратный звонок с контактной формой телефона и имени на мыло.
- в модуле авторизации стоит код, который иногда обычный текст модуля и поля ввода превращает в ссылку на сторонний сайт джумлы. Нужно убрать.
- шаблон сайта хочу растянуть на 100% экрана, но тогда нету отступов текста от края экрана, нужно сделать в стилях.
Это пока все. Исполнитель проекта нужен на постоянной основе, чтобы работать над этими сайтами.
Сайты пока показать немогу, переносят их и днс обновляются. Пишите цены - будем обсуждать.
Преимущество тем, кто действительно шарит в джумле и без заоблачных цен.
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