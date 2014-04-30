Нужен программист-верстальщик, работающий с джумла

В компании есть три сайта, работающих на третей джумле.

Нужен человек, который хорошо разбирается в этой CMS и с доступной связью.

Постоянно нужны мелкие доработки сайтов, когда внедряются рац.предложения.

Сейчас нужно:

- на двух сайтах сделать большими буквами по центру сайта телефоны и кнопку Заказать обратный звонок с контактной формой телефона и имени на мыло.

- в модуле авторизации стоит код, который иногда обычный текст модуля и поля ввода превращает в ссылку на сторонний сайт джумлы. Нужно убрать.

- шаблон сайта хочу растянуть на 100% экрана, но тогда нету отступов текста от края экрана, нужно сделать в стилях.

Это пока все. Исполнитель проекта нужен на постоянной основе, чтобы работать над этими сайтами.

Сайты пока показать немогу, переносят их и днс обновляются. Пишите цены - будем обсуждать.

Преимущество тем, кто действительно шарит в джумле и без заоблачных цен.