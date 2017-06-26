Нужен специалист по CMS Джумла!

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка197 просмотров
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Подработка для студентов. Требуется специалист CMS Joomla! + PHP  +

- умение работать с базами данных, административным функционалом сайта;

- опыт работы модератором (администратором) сайта;

- умение работать с текстом и грамотность.

Работа: перенос контента, допиливание сайта. Вот этого: http://sothis.school/

6 лет назад
sothis2012
65 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад