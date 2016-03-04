Необходимо доработать тему Word Press под нужды нашего агентства. Подробности в личку.
Нужен специалист по WP woocommerce
Нужен хороший, опытный специалист по плагину woocommerce, доделать оформление заказа по необходимой логике
+ пару мелких деталей поправить и настроить.
детально опишу при личном общении.
Заявки фрилансеров
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