Нужен специалист по WP woocommerce

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок152 просмотра

Нужен хороший, опытный специалист по плагину woocommerce, доделать оформление заказа по необходимой логике

+ пару мелких деталей поправить и настроить.

детально опишу при личном общении.

WooCommerceWordPress
9 лет назад
irbis90
Роман 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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