Нужна доработка сайта

$20
Системы управления (CMS)Закрытнет заявок162 просмотра
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Приветствую!  

ОЗНАКОМЬТЕСЬ ВНИМАТЕЛЬНО С ТЗ! Только если уверены, что справитесь, оставляйте свои комментарии.  

Используется фреймворк codeignater.  

Срок: до 11:00 2.11.2015  

Условия окончательные.  

8 лет назад
ris1111111
Руслан 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
6 отзывов