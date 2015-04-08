Здравствуйте, Нужно сверстать сайт на wordpress. Сайт предельно простой (дизайн в личку), но надо подключить модуль Project Manager Pro. Модуль я куплю, его надо будет перевести и настроить на сайте. Также ...
Нужна настройка блога на Worlpress
Нужна настойка блога !Он уже есть!Нужно сделать его,так чтобы он работал с сервисом jastclick. Чтобы там была рассылка и подписка и онлайн магазин! Сайт должен быть простой.
Сколько это стоит!?И как тебе обьяснить более подробно!?
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