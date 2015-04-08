Нужна настройка блога на Worlpress

Нужна настойка блога !Он уже есть!Нужно сделать его,так чтобы он работал с сервисом jastclick. Чтобы там была рассылка и подписка и онлайн магазин! Сайт должен быть простой.

Сколько это стоит!?И как тебе обьяснить более подробно!?