Нужна настройка блога на Worlpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок87 просмотров

Нужна настойка блога !Он уже есть!Нужно сделать его,так чтобы он работал с сервисом jastclick. Чтобы там была рассылка и подписка и онлайн магазин! Сайт должен быть простой.

Сколько это стоит!?И как тебе обьяснить более подробно!?

10 лет назад
na2013veka
Кирилл 
31 год
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров