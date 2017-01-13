Добавить изображения в модуль слайдшоу Joomla
Нужна поддержка сайта на wordpress верстка, програмирование
Нужно будет
-контентное наполнение
-доработка разделов (верстка, разработка).
-разработка новых разделов (дизайн, верстка, программирование).
Интересует
Сколько у вас стоит час работы и возможно ли работать в режиме техподдержки. Оплата по факту затраченных часов.
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