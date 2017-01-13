Нужна поддержка сайта на wordpress верстка, програмирование

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок196 просмотров

Нужно будет  

-контентное наполнение  

-доработка разделов (верстка, разработка).  

-разработка новых разделов (дизайн, верстка, программирование).  

Интересует  

Сколько у вас стоит час работы и возможно ли работать в режиме техподдержки. Оплата по факту затраченных часов. 

WordPress
8 лет назад
Bohandmitry
Дмитрий 
34 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров