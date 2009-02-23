Нужна помощь

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$15
Системы управления (CMS)Завершен1 заявка153 просмотра
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Есть сайт на DLE 7.5 kinocamera.ru

установил на него шаблон loadmovie.ru

Необходимо настроить (или рассказать как) алфавит, чтоб работал и рассказать, как настроить верхние поля новости: там где жанр, Жанр фильма, Год выпуска, Режиссер и В ролях.

Сейчас там косяк.

Вобщем сделать на на лоадмовие

15 лет назад
denisxxxl
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
maxim_belkin
Максим 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$15
1 день
Максим грамотно выполнил поставленную задачу, ответил на все мои вопросы. Видно сразу что человек хорошо разбирается в этом вопросе. Ставлю +10
Приятный в общении заказчик. Надеюсь, будем и дальше сотрудничать.
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