Нужна помощь

Есть админка - стандартная и админка интернет-магазина, необходимо сделать доработки и два сайта сверстать на этой админке (не инет магазин): 1. Сайт - arkada.voshodit.com а) Сделать чтобы загрузка при входе на сайт была с раздела "главная" ...