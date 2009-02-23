Нужна помощь

Необходимо создать шаблон, или доработать существующий. Оплата только yandex.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на DLE 7.5 kinocamera.ru
установил на него шаблон loadmovie.ru
Необходимо настроить (или рассказать как) алфавит, чтоб работал и рассказать, как настроить верхние поля новости: там где жанр, Жанр фильма, Год выпуска, Режиссер и В ролях.
Сейчас там косяк.
Вобщем сделать на на лоадмовие
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен15 лет назад
Требуется следующие, на любой бесплатной, но недырявой, системе сделать следующие функции. Загрузка данных через csv файлы по несколько тысяч строк, ну разумеется по шагам. При импорте категории должны создаваться. CSV выглядет следующим образом: Название|Описание|Свойства (1 или несколько, каждое ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Есть верстка. Нужно натянуть на дле. Там будет нужна установка доп. модулей и настройка. В аську не стучать!Закрыт15 лет назад
По структуре Джумлы, настроить как надо каталог.Завершен15 лет назад
Нужно настроить ленту http://www.rian.ru/export/rss2/economy/index.rss так, чтобы граббились большие картинки, анонс и текст новости. Картинка обязательна! В результате мне нужно выслать SQL запрос для дополнения этой ленты в базу.Сколько стоит?Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт15 лет назад
- $250
Необходимо завершить проект по настройке некоторых элементов шоп скрипта. Опыт обязателен.Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть админка - стандартная и админка интернет-магазина, необходимо сделать доработки и два сайта сверстать на этой админке (не инет магазин): 1. Сайт - arkada.voshodit.com а) Сделать чтобы загрузка при входе на сайт была с раздела "главная" ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требуется человек по настройке Drupal. Два головных требования - сайт перекинуть (залить готовый) на SМС Drupal. - настроить все по указанным требованиям. Конкретный разговор, после ваших предложений. Предпочтение людям с Киева. Цены в разумных пределах, завышенные просто игнорируются. Оставлять здесь, ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $70
Необходимо произвести изменения в CMS. Полное техническое задание + скрипт + бд прилагаются.Завершен15 лет назад
Внести изменения в шаблон. Шаблон сверстан, но нужно добавить изменения. Работа сводится больше к css. Дополнительно могу дать как psd так и верстку html CMS joomla версия 1.0.15. Денег дам до 30 wmz Срок пару часов, там работы ...Завершен15 лет назад