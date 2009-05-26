Нужна помощь с настройкой DLE

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки174 просмотра

Нужно подправить кое что в коде движка. Работы на 10 минут. Пишите в ICQ 47247233девять

DLE
16 лет назад
farman
Фарман 
42 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

egorfedorov
Егор 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
20 отзывов(-1)
16 лет назад
$5
1 день
Отличный специалист. Исправил все моментально, без лишних вопросов. Советую всем!

Заявки фрилансеров

egorfedorov
Егор 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
20 отзывов(-1)
16 лет назад