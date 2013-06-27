Нужна помощь специалиста по Битриксу

Мой парсер парсит товары в сайт на Битриксе. Но часть товаров не показывается в пользовательской части магазина. В админке товар виден отлично и никаких отличий с добавленным товаром вручную он не имеет. Все связи БД я знаю и заполняю корректно, это не первый парсер написанный мною на основании готовых моих запросов к базе, то есть логика добавления товаров правильная.

На тестовом домене все работало, но после переноса сайта возникла данная проблема. Я думаю тут либо какие то изменения в самих скриптах Битрикса либо чудо и моя невнимательность. В любом случае проблему нужно решить. Будет предоставлен доступ в админку и базу магазина.

От Вас нужен четкий ответ почему товар не виден в магазине.

Ответы в духе: заполняете не все таблицы, надо было добавлять через апи и подобные не являются четкими :-)

В идеале нужен очень хорошо шарящий по Битриксу человек, для которого данная задача не займет более часа времени. Да там и делать нечего час, либо знаешь, либо не знаешь.

По оплате договоримся, так как возможно нужно будет еще что-то менять, править и тп.

Я думаю около 30-50$, только за сам ответ естественно.