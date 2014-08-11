Здравствуйте. Нужно доработать одностраничник.

1. Привязать к Джазклику.

2. перенести сайт на др хостинг

3. сделать сайт-копию с некоторыми изменениями на поддомене.

От вас. Цена работы и сроки.

Если все будет ок, то работы всегда будет много.

На очереди есть еще сайт, который нужно будет делать под ключ.