Нужно исправить мелкие косяки по STE 2.3 5$

$5
Системы управления (CMS)Закрытнет заявок94 просмотра
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Суть, поставил скрипт создал 2 рек. компании а ротируется только 1 компания (в тизер блоке вместо 2-х существующих отображается один тизер! Хотя тематический таркетинг с разных групп).

12 лет назад
type
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад