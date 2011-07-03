Нужно исправить мелкие косяки по STE 2.3 5$

Создаю сайт по достижениям в играх. Мне нужно сделать удобную систему ачивментов для сайта. Может вполне подойти компонент mighty resource. Я даже видел подобный сайт на нем. Что надо? 1. Возможность добавления ачивментов пользователями. 2. Красивый шаблон для ...