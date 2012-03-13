Нужно написать модуль под Drupal 7 + ubercart

Есть инет-магазин на Drupal 7 + ubercart 3.

Нужно написать модуль, со следующим функционалом:

- возможность изменения цен для товаров и артикулов на одной странице.

- необходимо, чтобы в модуле так же поддерживались опции с аттрибутами (т.е. у меня один товар разных цветов имеет разный артикул и разные цены). Причем хотелось бы указывать фиксированые цены, а не высчитывать разницу, как это стандартно сделано в уберкарте для аттрибутов.

- возможность импорта\экспорта готового прайса (csv, html например). (дополнительная возможность, но это не самый важный фнукционал если долго-дорого-сложно, то можно забить).