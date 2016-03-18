Нужно натянуть лендинг

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок134 просмотра

Есть скачанный сайт-лендинг. Нужно его натянуть на СMs по вашему желанию. Главное, чтобы работал. Предпочтение низкой цене. Указывайте цены и пожелания. Прикрепляю  ссылку сайт исходник в текстовом файле.

9 лет назад
hodun
Артур 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

osmanbekirov
42 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$35
2 дня
Прекраснейший специалист. Если будете выбирать между Османом и кем-то еще в заявке - не нужно колебаться. Выбирайте Османа.+++
Доволен сотрудничеством с Лерой на все 100%. Рад буду поработать еще.

Заявки фрилансеров

osmanbekirov
42 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад

  • Похожие заказы

  • Приложение для Joomla

    $80

    Добрый день,  нужно сделать небольшое приложение для Joomla – рейтинг путешественников на основании посещенных стран  Будут следующие функции:  - Пользователь регистрируется  - Отмечает страны которые посетил (вдохновение для ввода www.29travels.com/map.php  - ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработка MODX Minishop2

    Настроить сайт на MODX Minishop2. 1. Настроить категории товаров и вывести их в карточке товара. 2. Привязать характеристики товаров к иконкам (пример https://www.bosch-do-it.com/ru/ru/домашняямастерская/инструменты/аккумуляторный-шуруповерт-199877.jsp ) 3. Настроить фильтр и поиск Плюс еще много мелких ...

    MODX
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Совместить opencart и bitrix24.

    Совместить opencart и bitrix24. Основное задание: чтобы когда у нас клиент делает заявку, он попадал в базу bitrix24 со всем данными (лид). Дополнительное задание: чтобы товар(-ы), который(-ые) заказал клиент, тоже попадал(-и) в базу. ...

    Opencart
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание дочерней темы WordPress

    Необходимо доработать тему на сайтеbennychan.proТема  http://bindery-theme.pixelunion.net/Условия сотрудничества:  Общение по Skype, Работа строго по этапам ТЗ и определенным исполнителем срокам.Оплата по факту исполнения. Можно разбить на несколько частей. Оплата сразу по принятию работы день в день.Требование к ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад