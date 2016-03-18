Есть бэкапы сайта-визитки на джумле 1.5. Надо обновить движок до 3-й и поднять на хостинге. Сайт трёхъязычный, мультиязычность реализована штатными инструментами.
Нужно натянуть лендинг
Есть скачанный сайт-лендинг. Нужно его натянуть на СMs по вашему желанию. Главное, чтобы работал. Предпочтение низкой цене. Указывайте цены и пожелания. Прикрепляю ссылку сайт исходник в текстовом файле.
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